В России действуют 397 исправительных центров с около 28 тысячами осуждённых

В России функционируют 397 исправительных центров, где отбывают наказание около 28 тысяч человек, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.
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