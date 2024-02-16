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Поварёнок с лучшими рецептами

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Шоколадный торт "Для тебя"

Шоколадный торт "Для тебя"

Торт по-поводу. Сегодня в нашей семье праздник - нашему внуку 17 лет! Хоть ты и за тысячи километов от нас но торт для тебя готов! Наш внук, наша любовь, наше сердечко!!! С Днём Рождения тебя, с твоим 17 летием! Будь здоров, будь счастлив, будь удачлив, будь смелым, расти начитанным и умным, стремись к своим мечтам и исполняй их.

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