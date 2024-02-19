Что надеть на первое свидание

Покажите свой стиль и оденьтесь так, чтобы произвести впечатление, с помощью этих удобных советовПервое свидание часто вызывает нервозность, и не зря: что если человек, с которым вы разделите время на свидании, станет тем, с кем вы проведёте всю оставшуюся жизнь? Такая установка накладывает большое давление на то, чтобы сделать первое свидание незабываемым по всем правильным причинам.