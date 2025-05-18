МакSим рассказала о внезапной гибели музыканта из ее команды

МакSим сообщила о том, что 18 мая ушёл из жизни клавишник её коллектива Дмитрий Иванов. Певица опубликовала в социальных сетях пост, сопроводив его фотографией музыкантаМакSим сообщила о том, что 18 мая ушёл из жизни клавишник её коллектива Дмитрий Иванов.