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В квартире живодерки из Дзержинска нашли мумию и немых далматинцев

В квартире живодерки из Дзержинска нашли мумию и немых далматинцев

РЕН ТВ Зоозащитники нашли в квартире живодерки из Дзержинска Нижегородской области 13 истощенных далматинцев и мумию.

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