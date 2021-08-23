gorod55

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Natura Siberica столкнулась с давлением на коллектив

Natura Siberica столкнулась с давлением на коллектив

За последние шесть месяцев в известном косметическом бренде началась серия конфликтов между наследниками скончавшегося основателя компании Андрея Трубникова и доверительным управляющим, который был назначен а рамках дела о наследстве, пишет gazeta.

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