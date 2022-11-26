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Судья РПЛ Амелин не готов комментировать свою работу: «После матча я еще напряженный, лучше ничего не говорить»

Судья Алексей Амелин не готов комментировать свою работу после матчей. Ранее президент Мир РПЛ Александр Алаев призвал арбитров разбирать спорные моменты по окончании игр.

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