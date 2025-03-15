Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Есть нюансы»: мир с Россией больше нужен США, чем Украине

«Есть нюансы»: мир с Россией больше нужен США, чем Украине

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Комментарии
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Alex Nемо
Статья запоздалая и оперирует данным прошлой недели. И, кстати разведданные как шли, так и идут на уркаину. Просто под другими флагами...
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