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Аргументы и Факты

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Памфилова назвала важным каждый голос на выборах в приграничных участках

Памфилова назвала важным каждый голос на выборах в приграничных участках

Каждый голос жителей, проголосовавших на приграничных участках в России, имеет большую важность, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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