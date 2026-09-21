Гендиректор «ЭйЭмЭс» Денис Горин погиб в ДТП в Москве

Вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка, в ДТП погиб 43-летний Денис Горин, занимавший пост генерального директора ООО «ЭйЭмЭс» (полное наименование — «Эссет Менеджмент Солюшнс»).
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