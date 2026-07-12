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От QR-кодов на заправках до бесплатных платных дорог: главные автомобильные события недели

От QR-кодов на заправках до бесплатных платных дорог: главные автомобильные события недели

Прошедшая неделя принесла сразу несколько заметных новостей для автомобилистов: необычные меры регулирования продажи топлива, свежие данные о ценах, поправки в законодательство и громкие премьеры новых моделей.

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