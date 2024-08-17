МИД РФ: попадание журналистов Rai в Курскую область является незаконным

Посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с действиями итальянских журналистов Rai, проникших в Курскую область, сообщило внешнеполитическое ведомство 16 августа на своем сайте.
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