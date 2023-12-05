Косметолог рассказала, как питание влияет на состояние кожи

Коллаген — причина здоровой и сияющей кожи. Это белок, который синтезируется из аминокислот, поэтому очень важно чтобы в организме было достаточное количество белка, рассказала РИАМО врач-косметолог Татьяна Макарова.
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