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Anthony Volpe grand slam helps Yankees beat Dodgers, avoid World Series sweep

Anthony Volpe grand slam helps Yankees beat Dodgers, avoid World Series sweep

Anthony Volpe resurrected the previously lifeless New York Yankees, delivering euphoria to fans with a go-ahead grand slam and helping to deny the Los Angeles Dodgers of a World Series sweep Tuesday in New York.

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