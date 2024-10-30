Anthony Volpe grand slam helps Yankees beat Dodgers, avoid World Series sweep

Anthony Volpe resurrected the previously lifeless New York Yankees, delivering euphoria to fans with a go-ahead grand slam and helping to deny the Los Angeles Dodgers of a World Series sweep Tuesday in New York.
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