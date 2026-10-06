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Царьград

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Первый снег предсказал метели и морозы: приметы работают

Первый снег предсказал метели и морозы: приметы работают

Снег в сентябре быстро растает, но предвещает снежную зиму. Октябрьский снег говорит о близости морозов, а ноябрьский или декабрьский сугроб — о длинной и суровой зиме.

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