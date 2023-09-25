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Навка рассказала о возможном участии Романа Костомарова в ее ледовом шоу

Навка рассказала о возможном участии Романа Костомарова в ее ледовом шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года, фигуристка Татьяна Навка рассказала, что Роман Костомаров может стать участником ее ледового шоу, однако пока нет четких договоренностей по данному вопросу, пишет РИА Новости.

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