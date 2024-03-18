США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

Вашингтон готов вести с Россией и КНР двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.