США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

Вашингтон готов вести с Россией и КНР двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии