Врач из Щукина рассказала о всплеске заболеваемости гриппом

В столице отмечают сезонный рост заболеваемости ОРВИ. А следом пойдёт и грипп. Об особенностях грядущего эпидсезона «СЗ» поговорил с заведующей 4-м терапевтическим отделением городской поликлиники №115 на Пехотной улице, врачом общей практики Евгенией Азиатцевой.