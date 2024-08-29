Врач из Щукина рассказала о всплеске заболеваемости гриппом

В столице отмечают сезонный рост заболеваемости ОРВИ. А следом пойдёт и грипп. Об особенностях грядущего эпидсезона «СЗ» поговорил с заведующей 4-м терапевтическим отделением городской поликлиники №115 на Пехотной улице, врачом общей практики Евгенией Азиатцевой.
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