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Картины, которые Алла Пугачева пыталась вывезти из России, оказались копиями за 10 тысяч рублей

Картины, которые Алла Пугачева пыталась вывезти из России, оказались копиями за 10 тысяч рублей

Месяц назад Алла Пугачева и Максим Галкин* предприняли попытку вывезти из замка в деревне Грязь коллекцию картин и антиквариата.

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