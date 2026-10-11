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Илья Любимов рассказал о «Улье» и годе воздержания перед свадьбой

В 28 лет жизнь Ильи Любимова резко сменила направление. Ночные клубы и шумные компании остались в прошлом, а впереди появились семья, дети и служба алтарником в московском храме.

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