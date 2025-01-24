Эргин Атаман был удален в матче с «Жальгирисом» после второго технического скамейке «Панатинаикоса»

Главный тренер «Панатинаикоса» был удален во время матча 23-го тура Евролиги за несколько минут до завершения третьей четверти, когда его команда уступала 55:63 и греческая скамейка запасных получила второй технический фол.
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