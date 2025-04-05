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Директор ФБР Патель следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы

Директор ФБР Патель следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Чикаго Блэкхоукс", в котором нападающий "столичных" Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

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