Директор ФБР Патель следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Чикаго Блэкхоукс", в котором нападающий "столичных" Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
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