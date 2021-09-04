В Киеве горел костел святого Николая. Пострадало здание и самый лучший в Украине орган Rieger-Kloss

В центре Киева вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. Как сообщило Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, спасатели установили, что пожар возник в костеле на первом и втором этажах, распространившись на кровлю.
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