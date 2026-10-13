«20 миллионов против 3»: калужские политические партии начали фиксировать свои траты на выборах-2026

«Единая Россия» потратила на агитацию 11,6 млн рублей, «Справедливая Россия» - 2,3 млн рублей.Областные отделения "Единой России" и "Справедливой России" отчитались о своих затратах на выборы депутатов Госдумы.
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