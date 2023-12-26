Посадку на поезда по биометрии в России протестируют уже в начале 2024 года

Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что ЦБТ и РЖД планируют в первом полугодии 2024 года в закрытом режиме провести эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования при помощи биометрии.
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