Посадку на поезда по биометрии в России протестируют уже в начале 2024 года

Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что ЦБТ и РЖД планируют в первом полугодии 2024 года в закрытом режиме провести эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования при помощи биометрии.