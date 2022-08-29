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Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды и воинские звания участникам СВО

Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды и воинские звания участникам СВО

Около 50 военнослужащих были награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами первой и второй степеней, «За отвагу», Суворова и орденами Мужества.

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