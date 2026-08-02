Хабиб Нурмагомедов заявил о будущем брата Усмана в боях

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о будущем Усмана Нурмагомедова, подчеркнув его успехи. В ночь на 1 августа Усман одержал победу в Нью-Йорке, нокаутировав Арчи Колгана, и готовится к новым переговорам о своей карьере.