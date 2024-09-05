Прибалтийские русофобы уже совсем обезумели на почве ненависти к России. Например, в Литве начали демонстративно устанавливать противотанковые железобетонные заграждения («зубы дракона») уже на мостах и причалах и даже минировать их и подходы к ним.
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