Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Ещё триколор развевается или уже нейтральный флаг?» Власти Санкт-Петербурга намерены платить миллионы рублей олимпийцам с белым флагом

«Ещё триколор развевается или уже нейтральный флаг?» Власти Санкт-Петербурга намерены платить миллионы рублей олимпийцам с белым флагом

В Сети сообщают, что руководство Санкт-Петербурга собирается установить для участников предстоящих Олимпийских игр в Париже премии, размер которых будет доходить до 5 миллионов рублей.

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Комментарии
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Роза ИксановаГабун
Вину может доказать только суд, всё остальное наши домыслы. Время покажет насколько Вы правы.
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4 час.
Игорь Максаков
Однозначно!!!
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2 час.
Игорь Максаков
А наХ там стоит эта кукурузина Газпрома, в несколько сот метров??? А её по ходу за наши деньги строили, а нам она наХ??? Миллер, не твои это деньги, не распоряжайся нашим добром, а то может случиться что оно добром не кончится. Ещё хочешь две строить? А у народа спросил? Ему, народу, это зачем? Да и тебе оно зачем? Если тебя итак никто не уважает, так теперь ешё больше будут тебя не любить. Береги себя, даже слова до Бога доходят, но сколько бы ты свечек в храме на ставил, Бог не поможет. Он не продаётся, Бог.
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2 час.

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