«Ещё триколор развевается или уже нейтральный флаг?» Власти Санкт-Петербурга намерены платить миллионы рублей олимпийцам с белым флагом

Игорь Максаков

А наХ там стоит эта кукурузина Газпрома, в несколько сот метров??? А её по ходу за наши деньги строили, а нам она наХ??? Миллер, не твои это деньги, не распоряжайся нашим добром, а то может случиться что оно добром не кончится. Ещё хочешь две строить? А у народа спросил? Ему, народу, это зачем? Да и тебе оно зачем? Если тебя итак никто не уважает, так теперь ешё больше будут тебя не любить. Береги себя, даже слова до Бога доходят, но сколько бы ты свечек в храме на ставил, Бог не поможет. Он не продаётся, Бог.