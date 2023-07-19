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Федоров о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится, думаю. Желаю Саше крепкого здоровья»

На счету форварда «Вашингтона» 822 шайбы, у Гретцки – 894. – Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? — Знаете, если бы можно было заглянуть вперед, все бы это делали.

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