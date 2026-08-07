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Царьград

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Один из крупнейших производителей картонной упаковки для молочки прекратил работу

Один из крупнейших производителей картонной упаковки для молочки прекратил работу

Производственный цех предприятия полностью разрушен из-за пожара.Завод по производству упаковки для жидких продуктов (бывшее предприятие норвежской компании Elopak), расположенный в промзоне "Уткина заводь" Ленинградской области, временно остановил работу.

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