Один из крупнейших производителей картонной упаковки для молочки прекратил работу

Производственный цех предприятия полностью разрушен из-за пожара.Завод по производству упаковки для жидких продуктов (бывшее предприятие норвежской компании Elopak), расположенный в промзоне "Уткина заводь" Ленинградской области, временно остановил работу.
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