Минобороны РФ предложило изменить положение о военно-врачебной экспертизе

Минобороны РФ предложило изменить категорию годности для страдающих сифилисом Минобороны предложило изменить категорию годности для призывников с сифилисом, которые встают на воинский учет и поступают на военную службу по контракту.
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