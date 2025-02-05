Володин назвал пострадавшие от помощи USAID в страны

Володин: от действий USAID пострадали Украина, Грузия, Армения В результате «продвижения демократии» Агентством по международному развитию США (USAID) пострадали Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Куба, Киргизия, Никарагуа и Венесуэла, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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