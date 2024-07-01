Отказ НАТО аккредитовывать российских журналистов на июльский саммит альянса в Вашингтоне свидетельствует о дискриминационной политике организации по отношению к СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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