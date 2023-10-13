В Кременкуле празднуют первую победу: следователи приняли важное решение по мигрантам

Среднеазиатский рынок под боком у маленького поселка проверили в СУ СК по Челябинской области.В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области провели проверку по обращениям жителей поселка Кременкуль.
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