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В Кременкуле празднуют первую победу: следователи приняли важное решение по мигрантам

В Кременкуле празднуют первую победу: следователи приняли важное решение по мигрантам

Среднеазиатский рынок под боком у маленького поселка проверили в СУ СК по Челябинской области.В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области провели проверку по обращениям жителей поселка Кременкуль.

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