Разговор Трампа с Путиным состоялся

Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине США дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине объемом $500 млн, ожидает ТрампДональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images) Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор.