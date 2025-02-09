Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разговор Трампа с Путиным состоялся

Разговор Трампа с Путиным состоялся

Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине США дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине объемом $500 млн, ожидает ТрампДональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images) Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор.

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