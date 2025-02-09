Разговор Трампа с Путиным состоялся

Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине США дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине объемом $500 млн, ожидает ТрампДональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images) Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии