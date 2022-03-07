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Мир после ввода новых антироссийских санкций оказался на грани глобального энергокризиса похуже кризиса 1970-х

Мир после ввода новых антироссийских санкций оказался на грани глобального энергокризиса похуже кризиса 1970-х

Введение санкций против России со стороны Евросоюза может вылиться в полное прекращение поставок газа со стороны РФ, а это нанесет серьезный удар по европейской экономике.

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