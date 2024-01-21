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Мировое обозрение

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В ВСУ назвали «временным» явлением освобождение ВС РФ посёлка Крахмального на Харьковщине

В ВСУ назвали «временным» явлением освобождение ВС РФ посёлка Крахмального на Харьковщине

Село Крахмальное Харьковской области между Купянском и Сватово перешло под контроль ВС РФ. «На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сводке Минобороны РФ.

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