Нетаньяху заявил, что ценит поддержку Трампа будущих решений Израиля по Газе

Global Look Press/GPO/XinHua Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ценит полную поддержку будущих решений Израиля относительно сектора Газа со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщает советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.
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