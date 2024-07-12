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Евросоюз отказал Грузии в членстве, не собираясь его предоставлять

Евросоюз отказал Грузии в членстве, не собираясь его предоставлять

REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo 9 июля Брюссель торжественно объявил о том, что приостанавливает процесс вступления Евросоюз Грузии, которая крамольно ограничивает права его агентов влияния – представителей "неправительственных" организаций, лоббирующих интересы правительства ЕС, а также категорически не желает воевать против России, несмотря на все давление НАТО.

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