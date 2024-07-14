Сенатор Клишас ответил на слова Байдена о покушении на Трампа

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем TG-канале отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге его оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа покушением.