Сенатор Клишас ответил на слова Байдена о покушении на Трампа

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем TG-канале отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге его оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа покушением.
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