Т-72Б3 нанесли огневое поражение технике и боевикам ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3 группировки войск "Север" по нанесению огневого поражения боевой технике и боевикам ВСУ в приграничном районе Курской области.
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