Гражданин ФРГ через суд пытался получить прибыль от акций «Газпрома»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Эриху Рату, имеющему гражданство России и ФРГ, во взыскании с компании «Газпром» 57,5 миллионов рублей дивидендов и 29,9 миллионов рублей процентов.