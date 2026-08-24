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Гражданин ФРГ через суд пытался получить прибыль от акций «Газпрома»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Эриху Рату, имеющему гражданство России и ФРГ, во взыскании с компании «Газпром» 57,5 миллионов рублей дивидендов и 29,9 миллионов рублей процентов.

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