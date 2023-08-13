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Энрике – первый за 16 лет тренер, в стартовом матче которого «ПСЖ» не забил

Энрике – первый за 16 лет тренер, в стартовом матче которого «ПСЖ» не забил

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0) в матче 1-го тура Лиги 1. Это первая официальная игра команды под руководством Луиса Энрике.

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