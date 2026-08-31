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Большинство опрошенных россиян считают рекламу полезной

Большинство опрошенных россиян считают рекламу полезной

Около 70% россиян в возрасте 12-64 лет признают, что реклама может быть полезной. Об этом AdIndex сообщили в пресс-службе Mediascope по данным проекта BrandPulse.

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