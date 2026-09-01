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Татар-информ

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Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple

Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил в социальной сети X (прежде Twitter), что 1 сентября покинет пост руководителя компании.

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