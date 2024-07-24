Делегация от Нижнего Новгорода побывала в Иркутске

Делегация из Приволжского федерального округа посетила город Иркутск в июле 2024 года. В ее состав вошли директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» Марина Бугрова и начальник отдела строительства и капитального ремонта МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор» Карина Шерер.