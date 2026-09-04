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Bloomberg пишет о плане Chevron вложить 7 млрд долларов в добычу нефти Венесуэлы

Bloomberg пишет о плане Chevron вложить 7 млрд долларов в добычу нефти Венесуэлы

Chevron объявила о масштабном расширении работы в Венесуэле, подтвердив готовность вложить более 7 млрд долларов в нефтяные проекты в течение ближайших 5 лет.

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