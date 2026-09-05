Трамп раскрыл страшную тайну Байдена об Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме согласился с утверждением о том, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом и ведущие американские средства массовой информации занижали реальные масштабы потерь украинских военнослужащих в конфликте с Россией.
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