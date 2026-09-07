Лавров: Россия не отказывалась от доллара, но за бусы торговать не будет

Россия не отказывалась от использования доллара при расчетах, но она не намерена «торговать за бусы».
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